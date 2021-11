Covid, in Italia oltre 13mila casi e 51 morti

Sale il numero dei nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, sale il tasso di positività e gli attualmente positivi in Italia sono oltre 172mila

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 13.686 (ieri sono stati 13.764) casi di coronavirus. Sale così a 4.982.022 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 51 (ieri 71), per un totale di 133.537 vittime.

Il numero di positivi registrato oggi è il più alto dal 30 Aprile 2021 quando si registrarono 13.446 positivi.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 557.180, ovvero 92.818 in meno rispetto a ieri quando erano stati 649.998. Il tasso di positività sale al 2,45% (ieri era al 2,1%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 59 in più per un totale di 4.748 ricoverati. In terapia intensiva 58 in più, per un totale di 606 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 7.610 persone per un totale di 4.675.867. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 6.020 in un giorno e in totale sono 172.612.

Le regioni con più casi sono Lombardia (2.209 casi su 115.136 tamponi), Veneto (2.036 casi su 91.448 tamponi), Lazio (1.516 casi su 47.802 tamponi), Emilia Romagna (casi 1.353 su 35.877 tamponi), Campania (casi 899 su 30.020 tamponi), Piemonte (860 casi su 55.767 tamponi), Sicilia (809 su 27.091 tamponi), Friuli Venezia Giulia (636 casi su 26.916 tamponi), Marche (575 casi su 6.258 tamponi) e P.A. Bolzano (540 casi su 10.061 tamponi).