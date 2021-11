Covid, la Commissione europea propone lo stop ai voli dall'Africa meridionale a causa della nuova variante Covid, la Commissione europea propone lo stop ai voli dall'Africa meridionale a causa della nuova variante

Attualità venerdì 26 novembre 2021 ore 13:19

Il Friuli in zona gialla, la Toscana resta bianca

Dalla prossima settimana cambio di colore per un sola regione in Italia. L'incidenza settimanale di nuovi casi in Toscana è salite a 85