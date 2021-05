Covid, in Italia ancora 256 vittime in 24 ore

Anche se i guariti superano oggi i 3,5 milioni cono sempre molti i morti per Covid. Nessuna regione supera i mille casi giornalieri

ROMA — Ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948 (ieri 9.148) sono invece le 256 vittime in un giorno (ieri 144), sempre troppi i morti per Covid in Italia anche se oggi si sono raggiunti 3,5 milioni di guariti da inizio epidemia.

Era dal 13 Ottobre 2020 che non si registravano così pochi nuovi positivi, quel giorno furono 5.898. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.050.708, i morti 121.433.

I nuovi positivi sono stati diagnosticati attraverso 121.829 i tamponi molecolari e antigenici, ieri i test erano stati 156.872. Il tasso di positività è del 4,9%% (ieri era al 5,8%).

Diminuiscono anche gli attualmente positivi 7.348 in meno rispetto a ieri e in totale sono 423.558, di questi in isolamento domiciliare ci sono 402.673 persone.

Calano seppur lievemente i pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid, 34 in meno rispetto a ieri e in Italia sono in totale 2.490 i pazienti più gravi. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.395 persone, in aumento di 50 unità.

Nella giornata odierna nessuna regione ha superato i mille casi, vediamo quelle più colpite dal virus: Campania (959), Sicilia (734), Lazio (661), Emilia Romagna (641), Lombardia (637), Toscana (570).