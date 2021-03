Covid in Italia, oltre 23mila casi e 380 morti

Aumentano anche nelle ultime 24 ore i ricoveri in terapia intensiva, 264 in più. Il tasso di positività scende e la Lombardia è sempre prima per casi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23.839 (ieri 23.987) positivi al test del coronavirus in Italia, per un totale da inizio emergenza sanitaria di 3.512.453 italiani contagiati dal Covid-19.

Sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 380 le vittime in un giorno (457 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 107.636. Effettuati, sempre in 24 ore, 357.154 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 354.952.

Meno contagi rispetto a ieri con oltre 2 mila tamponi in più e il tasso di positività scende al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri quanto era al 6,8%.

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente tra ieri oggi sono 18.287 (ieri 19.764). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 571.878, pari a 5.167 in più rispetto a ieri.

La Lombardia resta anche oggi la regione più colpita per casi odierni con 4.884 contagi. Seguono Piemonte con 2.636casi, Emilia Romagna con 2.269 casi, Campania con 2.209 casi e Puglia con 2.008 casi, Lazio con 1.825 casi, Veneto con 1.759 e Toscana con 1.467 casi.Tutte le altre regioni hanno meno di mille nuovi contagi.