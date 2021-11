In Italia altri 10.544 casi di Covid e 44 morti

Per il terzo giorno consecutivo oltre 10mila positivi in più. In Italia 137mila attualmente positivi, sempre in aumento le persone ricoverate

ROMA — Anche oggi si supera la quota 10mila contagi in Italia in 24 ore, per la precisione ne sono stati riscontrati 10.544 (ieri sono stati 10.638). Sale così a 4.904.441 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 48 (ieri 69), per un totale di 133.082 vittime.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 534.698 tamponi, ovvero 91.084 in meno rispetto a ieri quando erano stati 625.774. Il tasso di positività sale al 2% (ieri 1,7%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 57 in più per un totale di 4.145 ricoverati. In terapia intensiva 9 in più, per un totale di 512 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 5.889 persone per un totale di 4.634.229. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 4.617 in un giorno e in totale sono 137.130.

Le regioni con più casi sono Lombardia (1.735 su 105.057 tamponi), Veneto (1.283 su 95.657), Lazio (1.229 su 45.242), Emilia Romagna (1.041 su 33.128), Campania (885 su 29.048).