Quarantene dimezzate per gli alunni non vaccinati

Il Cts ha inviato al governo nuove indicazioni per i contagi nelle scuole: niente dad per gli studenti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni

ROMA — L'ultima parola spetta al governo riunito dalle 16 di oggi a Palazzo Chigi ma, dalle anticipazioni emerse finora, il Comitato tecnico scientifico ha dato parere positivo a una serie di semplificazioni per la gestione nelle scuole dei positivi al Covid e dei loro contatti.

Eccone alcune delle novità:

- nelle scuole elementari, medie e superiori, indipendentemente dal numero di contagiati nelle classi, non scatta la didattica a distanza per gli studenti e i docenti che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni.

- I non vaccinati invece dovranno andare in dad dal terzo contagio in classe in su. Il numero dei casi positivi che fanno scattare la didattica a distanza potrebbe però essere diverso da 3, sarà il governo a stabilirlo.

- Sia la quarantena che la dad dei contatti stretti di un positivo si riducono da 10 a 5 giorni per gli alunni e il personale scolastico non vaccinato.

- Nelle scuole dell'infanzia i bambini vanno in quarantena solo quando si arriva a 5 positivi nella stessa classe.

In serata vedremo quali di queste indicazioni del Cts verranno accolte dal governo nel nuovo decreto anti-Covid in preparazione. Le novità comunque dovrebbero entrare in vigore da lunedì prossimo.