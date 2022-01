Agrigento, deturpata la Scala dei Turchi: ignoti la imbrattano con della polvere da intonaco rossa Agrigento, deturpata la Scala dei Turchi: ignoti la imbrattano con della polvere da intonaco rossa

Attualità sabato 08 gennaio 2022 ore 17:00

Effetto obbligo vaccinale, triplicate le prime dosi agli over 50

L'ha reso noto il generale Figliuolo, in un giorno inoculate oltre 15mila dosi di vaccino anticovid. Il termine per mettersi in regola è il 1 Febbraio

ROMA — Da una media di circa 5.500 prime dosi giornaliere a oltre 15mila somministrate nella sola giornata di ieri. I primi effetti dell'obbligo vaccinale per gli over 50 sono stati comunicati dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid gestita dal generale Figliulo. Ieri sono state 65mila le prime dosi di vaccino anticovid somministrate, un dato superiore del 60% alla media giornaliera della settimana precedente. Di queste 65mila dosi, come detto, oltre 15mila sono state inoculate a persone con più di 50 anni. Ieri sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente.