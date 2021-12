Stangata Covid, in Italia 50.599 nuovi casi

Alec Baldwin e la morte di Hutchins sul set: «Non passa giorno in cui non ci pensi»

E' il numero più alto di nuovi positivi diagnosticati in 24 ore dall'inizio della pandemia. In calo le vittime, oggi sono 141

ROMA — Complice la corsa al tampone degli ultimi giorni, in Italia sono stati registrati in 24 ore 50.599 nuovi casi di contagio da Covid. Un incremento così alto non si era era mai verificato dall'inizio della pandemia (il record precedente risale a ieri, 44.595 nuovi casi).

I nuovi contagiati sono stati individuati processando un numero altrettanto alto di test: 929.775 (ieri erano stati poco più di 90mila). Il tasso di positività è salito al 5,4%.

In diminuzione invece il numero delle nuove vittime, oggi sono 141 contro le 168 di ieri.

Aumentano i ricoverati in ospedale ma in proporzione molto più limitata rispetto all'impennata dei contagi: i ricoverati per Covid nei reparti ordinari sono in tutto 8.812, 40 in più rispetto a ieri (tasso di occupazione di posti letto al 14%, vicino alla soglia di sicurezza del 15%); i degenti in terapia intensiva sono invece 1.038 (15 in più con un tasso di occupazione dell11% contro un limite del 10%).

Il maggior incremento di nuovi positivi è stato registrato anche oggi in Lombardia, con 16.044 nuovi contagiati a fronte di 208mila tamponi, 28 decessi e un tasso di positività sul totale dei test del 7,7%.

Seguono il Veneto con 5.074 nuovi casi a fronte di 117mila tamponi, il Piemonte con 4.609 nuovi casi a fronte di 94mila test, la Campania con 4.541 nuovi casi a fronte di 76mila test.

Tabella Ministero della salute

