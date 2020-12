In Italia 659 vittime del Covid e 11.212 nuovi casi

Quasi raddoppiato in 24 ore il numero di tamponi effettuati, 19mila nella sola Emilia Romagna. Altri 2.655 contagiati in Veneto, 1.218 nel Lazio

ROMA — La macchina delle diagnosi di Covid è ripartita dopo il forte rallentamento del weekend natalizio e nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 128mila tamponi, quasi il doppio rispetto ai 68mila di ieri. I nuovi casi salgono così a 11.224 (ieri erano 8.525) ma il tasso di positività scende a 8,7.

Ancora drammatico il dato relativo ai decessi, nel bollettino nazionale di oggi ne sono stati inseriti 659 per un totale a 72.370 dall'inizio della pandemia. Ed è preoccupante anche il dato sui ricoveri in terapia intensiva: oggi negli ospedali italiani ci sono solo 16 degenti in meno rispetto a ieri perchè sono entrati in rianimazione altri 256 malati di Covid, di cui 63 in Veneto e 45 in Lombardia (la Campania non ha comunicato i dati).

Gli attualmente positivi in Italia comunque scendono a 568.728.

Qui di sotto le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi:

Veneto - 2.655 nuovi casi con 15.641 tamponi

Lazio - 1.218 nuovi casi con 11.196 tamponi

Sicilia - 995 con 8.807 tamponi

Emilia Romagna - 894 nuovi casi con 19.303 tamponi

Lombardia - 843 nuovi casi con 11.607 tamponi

Piemonte - 840 nuovi casi con 7.637 tamponi

Puglia - 749 nuovi casi con 9.668 tamponi

Campania - 625 nuovi casi con 6.849 tamponi

Marche - 508 nuovi casi con 4.229 tamponi

Friuli Venezia Giulia - 493 nuovi casi con 7.301 tamponi

Liguria - 305 nuovi casi 4.043 tamponi

Toscana - 271 nuovi casi con 7.802 tamponi.