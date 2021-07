In Italia 907 nuovi casi di Covid e 24 vittime

Aumentano i nuovi positivi ma anche il numero di tamponi è quasi triplicato. Lieve calo del tasso di positività, è sceso allo 0,47%

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 907 nuovi casi di contagio, il doppio rispetto a ieri ma a fronte di un numero di tamponi notevolemente superiore, siamo passati da 74mila a 192mila. Il tasso di positività sul totale dei test processati quindi scende allo 0.47% (ieri era allo 0,6%).

Le vittime del virus invece sono 24 mentre ieri erano arrivate a 31.

Diminuiscono leggermente anche i ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 187, 4 in meno rispetto a ieri, ma i nuovi ingressi sono stati 11 contro 2. In calo anche il numero complessivo di ricoverati per Covid, oggi sono 1.271, 66 in meno.

Per quanto riguarda invece le situazioni locali, il maggior incremento di contagi è stato registrato in Sicilia, 144 nuovi contagiati a fronte di 14.127 tamponi. Seguono:

- Lombardia: 129 nuovi casi a fronte di di 30.591 tamponi

- Campania: 108 nuovi casi a fronte di 12.176 tamponi

- Veneto: 97 nuovi casi a fronte di 25.176 tamponi

- Puglia: 60 nuovi casi a fronte di 7.122 tamponi

- Toscana: 59 nuovi casi a fronte di 12.104 tamponi

- Lazio: 58 nuovi casi a fronte di 25.814 tamponi

- Emilia Romagna: 51 nuovi casi a fronte di 18.346 tamponi

- Marche: 39 nuovi casi a fronte di 2.423 tamponi.

Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 38 casi ma a fronte di unb numero molto basso di tamponi, mai superiore ai 5.300.

