Covid, in Italia più di un milione di guariti ma altre 887 vittime

Diagnosticati sul territorio nazionale quasi 17mila nuovi casi a fronte di 171.596 tamponi, 22mila in più in 24 ore. Incidenza dei positivi al 9,9%

ROMA — Aumentano nuovamente i tamponi effettuati sul territorio nazionale dai servizi sanitari e aumentano anche i nuovi positivi: oggi sono 16.999 a fronte di 171.586 test (ieri i tamponi erano stati solo 118.475). L'incidenza dei contagiati sul totale dei tamponi (compresi quelli di controllo) scende al 9,9%.

Come a livello toscano, anche a livello nazionale l'aggiornamento del numero delle vittime disegna un quadro tragico: oggi sono 887, uno dei dati più elevati dall'inizio della pandemia.

I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono invece 30.099 e portano oltre il milione le persone che si sono lasciare alle spalle l'infezione.

L'elevatissimo numero di decessi spiega il lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri, ma ci sono 241 ricoveri in più nei letti Covid ordinari e quindi l'allerta resta molto alta. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi ingressi in ospedale di malati Covid sono la Lombardia (62), il Veneto (42), la Puglia (29), la Sicilia (21), il Lazio (19). In Toscana sono stati 11.

Per quanto riguarda invece gli incrementi di nuovi positivi, la regione che ne ha segnalati di più è ancora una volta il Veneto, 4.197 a fronte di 20.117 tamponi. Seguono:

- la Lombardia con 2.93 nuovi casi e 24.229 tamponi

- il Lazio con 1.488 nuovi casi su 15.916 tamponi

- l'Emilia Romagna con 1.453 nuovi casi con 17.556 tamponi

- la Puglia con 1,332 nuovi casi con 11.168 tamponi

- la Campania con 1.198 nuovi casi a fronte di 14.106 tamponi

- la Sicilia con 1.059 nuovi casi e 9.526 tamponi.