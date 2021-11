Quarta ondata di Covid, l'incidenza nazionale schizza a 125

Nuovo monitoraggio dell'Iss, la situazione nei negli ospedali è in peggioramento, tasso di occupazione nelle terapie intensive all'8% in Toscana

ROMA — Quarta ondata dell'epidemia di Covid in Italia e nel giro di 7 giorni i nuovi casi di contagio sono aumentati quasi del 30% (precisamente del 27,4%), portando l'incidenza settimanale a 125 nuovi casi ogni 100mila abitanti contro i 98 di venerdì scorso. L'indice Rt di trasmissione del contagio, sale lievemente a 1,23. I dati sono contenuti nel nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, relativo al periodo compreso fra il 19 e il 25 Novembre.

La Toscana anche questa settimana si distingue per un andamento più lento dell'epidemia: l'incremento dei nuovi casi nell'ultima settimana è stato inferiore alla media italiana, 20,7%, e l'incidenza è a 85 casi ogni 100mila abitanti.

La situazione negli ospedali è in peggioramento, con una crescita dell'occupazione dei reparti ospedalieri per i casi di Covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,2% contro il 5,3% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all'8,1%, un punto percentuale in più rispetto alla rilevazione del 18 Novembre.

Per quanto riguarda la Toscana, i ricoverati in ospedale oggi sono in tutto 297, di cui 49 in rianimazione, con un tasso di occupazione delle terapie intensive dell'8% e dei reparti ordinari del 5%.

Nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità una Regione risulta classificata a rischio alto, è il Veneto, mentre 18 regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato.

Secondo il monitoraggio è in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (23.971 contro 15.773 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile al 34%. È stabile anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening al 21%.