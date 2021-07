Nuovo balzo dei positivi in Italia, 3.558 in più

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

Nelle ultime 24 ore sono aumentati anche i tamponi processati mentre le vittime sono 23. Sette regioni con più di 100 nuovi casi di contagio

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono 3.558 i nuovi positivi al Covid individuati sul territorio italiano, 1400 in più rispetto a ieri a fronte di un incremento dei tamponi, 218mila quelli effettuati tra ieri e oggi. Il tasso di positività scende quindi all'1,6% contro il 2,3% di ieri.

Le vittime del virus inserite nel bollettino nazionale oggi sono 10 (24 ore fa erano 7). Gli attualmente positivi sono 49.310, in aumento di 1.785 unità nelle ultime 24 ore.

Tornano a salire i pazienti ricoverati per Covid in ospedale: i degenti dei reparti Covid ordinari oggi sono 1.194, 6 in più rispetto a ieri, e quelli in gravi condizioni e in terapia intensiva sono 165, 11 in più.

Per quanto riguarda le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi, al primo posto c'è il Lazio (682 nuovi casi) seguito da Veneto (600 nuovi casi), Sicilia (552 nuovi casi), Lombardia (407 nuovi casi), Campania (233 nuovi casi), Emilia Romagna (185 nuovi casi), Toscana (169 nuovi casi), Sardegna (145 nuovi casi, 2.622 test), Piemonte (122 nuovi casi).