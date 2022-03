Razziano boutique in mezza Italia, banda sgominata

Sono 11 i componenti della banda del lusso, 7 sono in fuga e sono ricercati in tutta Europa. Hanno messo a segno colpi tra Roma, Firenze e Milano

ROMA — Hanno svaligiato boutique di lusso in mezza Italia da Roma a Firenze fino a Milano, la banda individuata dai carabinieri sarebbe composta da 11 persone, 7 risultano ricercate sul territorio europeo.

I furti risalgono all'inverno del 2019 nel periodo natalizio quando il gruppo ha preso di mira boutique di abbigliamento e accessori di lusso a Roma, Milano e Firenze facendo incetta di merce poi rivenduta.

I carabinieri di Roma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone di nazionalità romena ed italiana, con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. La polizia rumena tramite l'unità europea per i ricercati internazionali ha localizzato 4 degli 11 indagati destinatari di misura cautelare. Per tutti gli altri pende un mandato di arresto e sono ricercati in tutto il territorio europeo.

A quanto si apprende gli inquirenti avrebbero stretto il cerchio attorno ad un gruppo di taccheggiatori trasfertisti con base nel quartiere della Magliana, a Roma.