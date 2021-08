Ricoveri in salita in Italia, stabile la Toscana

Secondo i dati Agenas negli ospedali cresce l'occupazione dei reparti, la situazione in Italia vede Sicilia, Calabria, Lombardia e Puglia in rialzo

ROMA — In Italia aumenta l'occupazione dei posti letto per le degenze ordinarie e per le terapie intensive, è quanto emerge dall'ultima elaborazione di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

I livelli critici sono il 15% in area medica ed il 10% per l'occupazione delle terapie intensive. Sono i parametri che stabiliscono il passaggio di fascia di colore.

La Sicilia ha raggiunto il 14% in area medica vicino alla soglia critica del 15%, con l'8% per le terapie intensive. La Calabria presenta un incremento del 13%, in rialzo anche Lombardia e Puglia. La Toscana è stabile al 5% dal 9 Agosto per quanto riguarda le terapie intensive e l'area definita non critica.

Il dato toscano è in media con il trend segnalato nell'ultima settimana

In controtendenza il dato di Marche e Basilicata che hanno liberato i reparti abbassando la percentuale dei ricoveri.