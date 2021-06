Saldi estivi 2021, si parte il 3 Luglio

Dopo l'emergenza Covid torna il calendario ordinario. Nessuna deroga per le vendite promozionali nel 30 giorni precedenti

TOSCANA — Quest'anno i saldi estivi inizieranno in Toscana il 3 luglio, primo sabato del mese. Lo ha deciso oggi la giunta regionale. Rispetto all’anno scorso e ai saldi invernali 2021 non ci sarà alcuna deroga per effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti. Qualsiasi svendita in questo periodo sarà sospesa.

“Ne abbiamo dibattuto a lungo nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - ha spiegato l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras - e alla fine, sebbene non siano superate del tutto le difficoltà legate alle restrizioni e alla crisi economica innescate dal Covid, abbiamo ritenuto opportuno tornare al calendario e alle regole ordinarie, quelle in vigore dal 2011”.

La maggiore flessibilità concessa al settore nel 2020 e lo scorso inverno era stata motivata dai lunghi periodi di chiusura degli esercizi che li aveva preceduti. Condizioni che oggi la giunta regionale ritiene superate.