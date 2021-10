Sei toscani muoiono per Covid, risalgono i ricoveri

Nelle ultime 24 ore sono stati processati solo 7.700 tamponi e i nuovi positivi sono scesi a 162. L'età media è 42 anni, Un terzo ha meno di 20 anni

FIRENZE — L'epidemia di Covid miete altre 6 vittime in Toscana, 5 uomini e 1 donna con un'età media di 81 anni e residenti rispettivamente 2 in provincia di Firenze e gli altri nelle province di Lucca, Pisa, Livorno e Arezzo. Il totale delle persone che non sono sopravvissute all'infezione sul territorio regionale sale quindi a 7.212.

I nuovi positivi sono invece 162 a fronte di 7.700 tamponi e il tasso di positività sulle prime diagnosi è quindi risalito al 4,5%. L'età media dei nuovi contagiati è 42 anni (il 31% ha meno di 20 anni, il 14% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono oggi 5.740, -1,7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 245 (4 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Altre 5.495 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (106 in meno rispetto a ieri).

Sono infine 12.671 (245 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Lo stesso schema lo ritroviamo sul bollettino nazionale: i nuovi positivi sono 1.516 contro i 2.278 di ieri ma a fronte di un numero di tamponi quasi dimezzato mentre le vittime sono 34, in aumento rispetto a ieri così come i ricoveri in ospedale, 10 in più in terapia intensiva e 37 nei reparti ordinari.

Tornando alla Toscana, qui di seguito trovate i casi di positività nelle varie province con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 79.054 i casi complessivi ad oggi a Firenze (47 in più rispetto a ieri), 26.385 a Prato (10 in più), 26.940 a Pistoia (20 in più),

- 14.866 a Massa Carrara (6 in più), 28.972 a Lucca (11 in più), 33.346 a Pisa (10 in più), 21.152 a Livorno (22 in più),

- 25.786 ad Arezzo (10 in più), 16.426 a Siena (22 in più), 11.138 a Grosseto (4 in più).

La Toscana resta al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.759 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.932, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.305 casi, Pistoia con 9.263, Firenze con 8.018, la più bassa Grosseto con 5.097.