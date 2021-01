Superiori in classe senza intoppi, modello Toscana

Non sono stati registrati problemi con il ritorno in classe della metà della degli studenti di licei e istituti tecnici. Tutor alle fermate dei bus

TOSCANA — Sono circa 80mila gli studenti delle scuole superiori toscane che oggi sono tornati in classe dopo due mesi di didattica a distanza, circa la metà della popolazione scolastica di licei e istituti tecnici.

La Toscana è la più grande delle tre regioni che hanno deciso di non far slittare ulteriormente il ritorno alle lezioni in presenza, le altre due sono Valle d'Aosta e Abruzzo, e peraltro la Toscana sarebbe stata già pronta anche per il 7 Gennaio, data iniziale prevista dal governo.

E così oggi migliaia di studenti hanno nuovamente varcato la soglia della scuola senza che siano stati segnalate particolari criticità. Tutto è filato liscio anche sui mezzi pubblici, grazie ai 329 autobus aggiuntivi schierati dalle aziende di trasporto e ai tutor che hanno gestito il traffico di studenti che salivano e scendevano da treni e bus in corrispondenza delle fermate più frequentate.

Unici nei: un guasto all'impianto di riscaldamento dell'Istituto superiore Morante di Firenze che ha di fatto reso inagibile alla scuola e un problema analogo in una scuola media di Lucca. Problematiche che però non hanno niente a che vedere con l'emergenza Covid.

Soddisfatto il presidente della Regione Giani e gli assessori regionali che nelle ultime settimane hanno lavorato per la ripartenza.

"E' un giorno importante per tantissime ragazze e tantissimi ragazzi, che hanno affrontanto sacrifici pesantissimi - ha commentato su Facebook l'assessora regionale alla pubblica istruzione Alessandra Nardini - Attenendoci sempre alle indicazioni nazionali, abbiamo avuto come obiettivo fisso quello di riportare in presenza il massimo numero di studentesse e studenti consentito. Il risultato di oggi è molto importante, per loro e per tutto il mondo della scuola, e continueremo a monitorare scrupolosamente la situazione, aggiornando ogni decisione sulla base dei dati e degli orientamenti forniti dal Governo".

"I riscontri che mi arrivano da tutta la Toscana sono positivi, sia per quanto riguarda i bus che i treni, infatti anche il direttore regionale di Trenitalia Scarpellini mi ha appena chiamato per comunicarmi che non ci sono state criticità o sovraffollamenti - ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - Anche su Firenze sia l'urbano che l'extraurbano hanno funzionato bene. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, Prefetti, Province, Città Metropolitana, Aziende di trasporto su gomma e su ferro, Presidi, Polizia locale, Tutor, Aziende dei bus turistici e, last but not least, gli uffici regionali”.