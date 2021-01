Test Covid rapidi, sequestrati 2 gazebo abusivi

Il doppio gazebo è stato scoperto dai carabinieri del Nas durante un controllo sulle strutture che effettuano i test senza autorizzazione

PROVINCIA DI SIENA — I militari del NAS di Firenze hanno scoperto un doppio gazebo allestito abusivamente in una località della provincia di Siena dove venivano effettuati test rapidi antigenici per la ricerca del Covid-19. La struttura è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale poiché priva di autorizzazione della Regione Toscana.

Il NAS di Torino, in due distinti sopralluoghi ispettivi, ha individuato dapprima una società di forniture industriali che commercializzava test rapidi qualitativi per la ricerca di Sars-Cov-2 a soggetti non abilitati alla professione sanitaria e successivamente un concessionario di autovetture che poneva in vendita alla clientela tamponi naso-faringei per la diagnosi antigenica rapida. Nella circostanza i militari del Nucleo hanno sequestrato complessivamente 167 test, deferendo immediatamente i responsabili alla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese.

Anche il NAS di Bologna, durante un controllo ad un laboratorio di analisi della Provincia di Ravenna, ha proceduto al sequestro amministrativo di 46 kit per la ricerca del Sars-Cov-2 per un valore complessivo di 1000 euro, costituiti sia da test antigenici rapidi che da tamponi molecolari. La struttura non aveva ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Emilia Romagna.

I Carabinieri del NAS di Catania hanno individuato tre professionisti che avevano articolato un sistema illecito di esecuzione di analisi e falsa refertazione.