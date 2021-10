Altra giornata nera sui monti, un morto, 3 feriti e 5 dispersi

Un fungaiolo è morto e altri si sono feriti o persi, un giovane è scivolato ed ha battuto la testa, un altro ha avuto una crisi di panico in vetta

TOSCANA — Un'altra giornata di incidenti, feriti e dispersi nei boschi della Toscana. Tra sabato e domenica sono stati innumerevoli gli interventi degli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco per portare in salvo chi si è avventurato tra i sentieri, magari in cerca di funghi, e che è rimasto bloccato per svariati motivi in vetta. un weekend difficile per i soccorritori del Sast e per i vigili del fuoco, ma anche per le famiglie di chi è dovuto ricorrere alle cure.

Nel Mugello a Villore questa mattina è stato ritrovato morto da un cacciatore un uomo di 83 anni che era disperso da ieri, era andato a cercare i funghi con figlio. Alle ricerche, andate avanti tutti la notte, hanno partecipato i vigili del fuoco del comando di Firenze con il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili e personale di Prato con sistema Dedalo. E' il quarto cercatore di funghi che, in Toscana, muore in circostanze analoghe in soli 5 giorni.

Nella giornata di oggi, a Molazzana un escursionista è caduto sulla Pania della Croce nel versante della valle dell'inferno. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e anche l'elisoccorso Pegaso 3 che lo ha trasportato l'uomo all'ospedale di Pisa per un trauma cranico.

Poco dopo un’altra situazione di allerta in zona monte Forato, sempre sulle Apuane ma in Versilia, un escursionista è stato colto da crisi di panico. Anche qui è intervenuto l'elisoccorso Pegaso 3 e sono state attivate le squadre del soccorso alpino di Lucca e Querceta. L’uomo di 39 anni di Sestri Levante,è stato soccorso da un tecnico della stazione versiliese che si trovava sul posto, è stato portato dall’elicottero alla base del Cinquale.

Questa mattina i vigili del fuoco e soccorso alpino sono intervenuti di nuovo a Bagni di Lucca per soccorrere un gruppo di persone in difficoltà. Una donna, rimasta infortunata ad una gamba, è stata verricellata dall'elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale. Le altre 3 persone, due adulti e un minorenne, sono stati accompagnati fino alla loro auto.

Nel pomeriggio due cercatrici di funghi hanno perso il sentiero nella zona tra Cardoso e Busdagno nel Comune di Gallicano. Raggiunte dagli uomini del soccorso alpino, sono state riaccompagnate sulla strada.

Altro fungaiolo disperso in Lunigiana verso Zum Zeri che poi è stato trovato dai Vigili del Fuoco.

Nella notte tra sabato e domenica, è stato tratto in salvo un altro uomo che si era perso in cerca di funghi a Casola in Lunigiana, ritrovato grazie al supporto della Marina Militare dopo 30 ore e alle ricerche dei vigili del fuoco e soccorso alpino. Due donne di 73 e di 61 invece si erano perse nei boschi della Garfagnana. Le due signore sono state tratte in salvo la notte. Qui hanno operato sia il soccorso alpino che i vigili del fuoco.

Sempre in Garfagnana la notte di sabato altre due donne si sono perse durante una camminata nel bosco avevano perso l'orientamento. Alle ore 20 circa, grazie ai vigili del fuoco, del vice sindaco e di un cacciatore, sono state individuate in buone condizioni salute.

Nella serata di ieri, poi, sono state tratte in salvo altre tre persone che si erano smarrite nel bosco a Longoio, frazione di Bagni di Lucca.