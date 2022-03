Scontro e ribaltamento in auto, 1 morto e 2 feriti

L'incidente è avvenuto la notte scorsa. La vittima aveva 68 anni. I feriti sono la moglie della vittima e il conducente dell'altro veicolo

CAPANNOLI — Terribile incidente la notte scorsa sulla via Volterrana, intorno a mezzanotte. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una è finita fuori strada, ribaltandosi.

Nell'incidente ha perso la vita il conducente di uno dei veicoli, un uomo di 68 anni residente a Terricciola, mentre la moglie, 66 anni, è rimasta ferita così come il conducente dell'altra vettura, un uomo di 38 anni di nazionalità moldava.

La donna e il 38enne sono stati trasportati dai mezzi del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera. Successivamente l'anziana è stata trasferita all'ospedale di Cisanello.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Ponsacco.

Notizia in aggiornamento