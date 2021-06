Monopattino la travolge, muore toscana a Parigi

Lavorava in un ristorante nella capitale francese. Investita da due ragazze che poi sono fuggite è deceduta dopo una settimana di agonia

PARIGI — Aveva 31 anni e lavorava come cameriera in un ristorante a Parigi, la giovane toscana morta quest'oggi dopo essere stata investita da due ragazze in monopattino lo scorso lunedì. Si chiamava Miriam Segato, originaria Capalbio in provincia di Grosseto, e quando è stata travolta dal monopattino elettrico stava passeggiando sulle rive della Senna assieme ad un'amica.

Miriam è caduta a terra e ha battuto la testa contro il marciapiede, le due giovani a bordo del monopattino si sono date alla fuga senza soccorrerla. I primi che hanno prestato soccorso alla giovane toscana sono stati i sommozzatori della brigata fluviale che l'hanno rianimata dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, ma le sue condizioni da subito sono state considerate gravissime.

Ricoverata in ospedale, il Pitié-Salpetrière, in prognosi riservata è deceduta oggi.



La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo aggravato dalla fuga e omissione di soccorso. Adesso la polizia parigina ha lanciato un appello a chiunque abbia visto l'incidente per ritrovare le due investitrici fuggite via.