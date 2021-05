Vaccinazione prioritaria per maturandi e sposi

La novità è stata annunciata dalla Regione Toscana e sarà messa a punto a breve per consentire una somministrazione rapida

FIRENZE — Su richiesta del governatore Giani, è allo studio da parte del settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana una modalità di prenotazione in via prioritaria riservata agli studenti che quest'anno hanno l'esame di maturità e ai promessi sposi che devono convolare a nozze nelle prossime settimane e, magari, desiderano anche farsi un bel viaggio di nozze all'estero.

"A breve, per queste due categorie, ci sarà l’opportunità di prenotare e ricevere in tempi rapidi la somministrazione del vaccino, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore" si legge in una nota della Regione.

In Italia hanno già attivato procedure speciali per la vaccinazione dei maturandi il Lazio, la Campania, la Valle d'Aosta e la Sicilia.