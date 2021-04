Si riaprono le prenotazioni del vaccino per i settantenni

Le somministrazioni del siero anti-Covid inizieranno a Maggio. In arrivo la programmazione mensile delle vaccinazioni a partire dagli ultrasettantenni

FIRENZE — Nei prossimi giorni arriveranno in Toscana 153mila dosi di vaccino anti-Covid (per saperne di più clicca qui) e la Regione Toscana ha comunicato la data di riapertura delle agende di prenotazione sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it per i nati dal 1941 al 1951, i settantenni per intendersi: si tratta di venerdì 30 aprile.

La task force regionale è al lavoro per accelerare la vaccinazione delle categorie ritenute dal Governo prioritarie sulla base dell’età e della patologia e per domani è prevista una riunione nella sede della presidenza regionale, a Palazzo Strozzi Sacrati, per limare gli ultimi aspetti organizzativi.

L'obiettivo è abbandonare la corsa al click day ed avviare, dal prossimo mese di Maggio, la programmazione mensile delle vaccinazioni, a partire dagli over 70.