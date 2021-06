Vaccini last minute anche dai 16 anni in su

Da oggi la possibilità di prenotare la somministrazione per il giorno dopo occupando un posto rimasto libero è attiva per tutta la popolazione

TOSCANA — Alle 19 è scattata in Toscana l'ora dei vaccini last minute per tutti, intendendo con questo termine le persone dai 16 anni in su, quelle rientrate finora nella campagna vaccinale di massa contro il Covid-19.

Per conquistare un vaccino last minute bisogna accedere al portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it dalle 19 alle 23.59 di ogni giorno e prenotare uno dei posti rimasti liberi per il giorno successivo nei vari centri vaccinali, per via di una disdetta o perchè nessuno li ha riservati.

Qualora si abbia già una prenotazione per una prima dose per le prossime settimane, inserendo durante procedura per il last minute lo stesso numero di telefono cellulare, la vecchia prenotazione viene disdetta in automatico.

In Toscana finora sono state somministrate 2.546.163 dosi di vaccini anti-Covid su 3.780mila residenti, di cui 1.715.447 prime dosi e 835mila richiami.

Sul portale è attiva e anche la funzione che consente di modificare la data della prima somministrazione, anticipandola o ritardandola a seconda delle necessità. Non è invece possibile, temporaneamente, modificare anche la data dei richiami per la necessità di riprogrammare le dosi destinate alle persone con meno di 60 anni che hanno ricevuto come prima inoculazione il siero AstraZeneca e dovranno quindi avere il siero Pfizer o Moderna come seconda dose (per saperne di più, clicca qui).

