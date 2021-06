Ufficiale, in Toscana AstraZeneca solo agli over60

M5s, Conte: «Cambierà il linguaggio, per me onorevoli non è una parola diffamatoria»

FIRENZE — La Toscana si allinea con le ultime indicazioni del Ministero della Salute, che ha formalizzato in una circolare il blocco dei richiami con Astrazeneca per le persone con meno di 60 anni, che riceveranno, invece, la seconda dose con Pfizer o Moderna.

“Rispettiamo le indicazioni del governo e ci muoviamo di conseguenza -ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - I richiami delle persone con meno di 60 annche hanno effettuato la prima dose con AstraZeneca saranno riprogrammati. La funzione di modifica prenotazione della seconda dose per gli under 60 è stata temporaneamente sospesa per consentire la messa in atto delle ultime disposizioni ministeriali. In settimana contiamo di ripristinarla alla luce delle ultime novità. Sarà nostra cura informare correttamente i cittadini toscani tramite i nostri consueti canali istituzionali".

Al momento comunque sul sito regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it è possibile modificare solo la data della prima dose anche per chi ha più di 60 anni.

Ad oggi la Toscana ha somministrato 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino.