Troppi contagi Covid, scuole e parchi chiusi

Covid, l'ex ministro Fioramonti bloccato in Sudafrica: «Chiusi tutti i voli»

Il sindaco Primo Bosi ha disposto la sospensione dell'attività didattica, la chiusura dei parchi e due giorni di screening di massa

VAIANO — Troppi casi di Covid-19 in particolare tra bambini e ragazzi hanno spinto il sindaco di Vaiano Primo Bosi a chiudere le scuole, i parchi e i giardini e ad attivare una due giorni di tamponi a tappeto per domenica 28 e lunedì 29 Novembre.

L'ordinanza è di oggi pomeriggio. L'atto dispone che nella giornata di lunedì venga sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole materne, elementari e medie inferiori con l’attivazione della didattica a distanza. Il provvedimento ordina anche la chiusura nella giornata di domenica dei parchi e dei giardini pubblici e la sospensione di tutte le attività sportive, culturali e ricreative che coinvolgano bambini e ragazzi fino ai 13 anni.

Nell’appello lanciato nei giorni scorsi il sindaco ha invitato le famiglie alla massima collaborazione, nell’interesse proprio e della comunità intera. Ora Bosi ricorda nell’ordinanza che “da Ottobre si sono rilevati numerosi casi di contagio a livello locale con particolare incidenza nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado”.

La decisione di procedere con lo screening è stata presa, si sottolinea, sulla base delle preoccupazioni espresse da numerosi genitori e delle richieste che sono state manifestate con forza durante l’incontro del sindaco con la dirigente dell’Istituto Bartolini e i rappresentanti di classe di martedì scorso.

Sono circa 1.000 i tamponi rapidi a disposizione di tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di Vaiano, residenti e non. La Asl Toscana Centro fornisce i tamponi rapidi per i più grandi (665), e il Comune ha acquistato oltre 300 tamponi salivari per i piccoli delle materne e dei nidi.