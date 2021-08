Monte Pisano, un barbecue dietro l'incubo di fuoco

Gli inquirenti indagano sull'ipotesi che un braciere possa avere innescato l'incendio che ha mandato in fumo 25 ettari e danneggiato le abitazioni

VICOPISANO — Lo spaventoso incendio divampato ai piedi del Monte Pisano potrebbe avere avuto origine da un barbecue acceso da un gruppo di turisti, sarebbe questa l'ipotesi investigativa sulla quale stanno indagando i carabinieri. Sarebbe ancora in corso una raccolta di testimonianze tra gli abitanti della zona.

Il fronte di fuoco ha distrutto circa 25 ettari di boschi e oliveti a ridosso del borgo di Vicopisano, molte famiglie sono state sfollate e sono stati registrati danni ad alcune abitazioni. Toscana Aeroporti ha segnalato per l'aeroporto Galileo Galilei la possibilità di interferenze dei voli di soccorso con il traffico aereo in ingresso ed in uscita dallo scalo.

L'incendio è stato monitorato tutta la notte e la giornata di Ferragosto per scongiurare rinforzi dovuti al vento ed alle alte temperature.

Le fiamme sono partite attorno alle 19 e 30 di sabato da una oliveta in località Capitano dove sono presenti case sparse, alcune delle vengono affittate a turisti per le vacanze.

Sono state oltre 50 le persone che hanno dovuto trascorre la notte fuori dalle abitazioni che si trovavano nelle zone evacuate per precauzione.

Soccorsi arrivati da mezza Toscana hanno circoscritto il fuoco, evitando che arrivasse in località San Jacopo dove sarebbe stato difficilmente controllabile.

Il sindaco Matteo Ferrucci e il consigliere alla Protezione Civile, Nico Marchetti, rivolgendosi ai cittadini hanno spiegato che gli sfollati potrebbero rientrare nelle prossime ore "Vi chiedo la pazienza di aspettare una comunicazione ufficiale. Prenderemo la decisione definitiva al termine di un attento e capillare monitoraggio della situazione, ascoltando i tecnici".

"Bisogna dire grazie ai volontari antincendio che hanno lavorato tutta la notte, riuscendo a circoscrivere le fiamme" sono state le parole del vicesindaco Andrea Taccola.

In allegato un video realizzato e diffuso dai vigili del fuoco.