Yacht in fiamme affonda, sette persone a bordo

Paura al largo della costa tra la Toscana e il Lazio dove un'imbarcazione di 25 metri è colata a picco per un incendio. Era partita da Porto Ercole

CAPALBIO — Momenti di panico a bordo di uno yacht di 25 metri che ha preso fuoco e poi è affondato davanti alle coste laziali dopo essere partito da Porto Ercole, in Toscana.

A bordo 7 persone tra le fiamme che hanno devastato completamente l'imbarcazione che è affondata nel tratto di mare tra Montalto di Castro e Civitavecchia.

Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera, e i militari hanno tratto in salvo le sette persone che erano a bordo dello yacht.

L'imbacazione era partita da Capalbio e doveva raggiungere Ischia. Adesso l'area resta monitorata al fine di verificare eventuali sversamenti di idrocarburi. In corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.