Finisce con l'auto nel dirupo, muore sul colpo

L'uomo è morto finendo in una scarpata e i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervento dei vigili del fuoco

ABETONE-CUTIGLIANO — E' finito fuori strada con l'auto precipitando in una scarpata ed è morto sul colpo. L'incidente mortale è accaduto stamani in via Le Motte a Abetone Cutigliano.

A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni trovato esanime all'interno delle lamiere dopo aver fatto un volo di svariati metri.

Ai soccorritori del 118 non è rimasto null'altro da fare se non constatare il decesso del 62enne.

La chiamata in centrale di 118 con richiesta di soccorso è arrivata appena prima delle 11,25 e sul posto sono confluiti i sanitari e i vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale per i rilievi.

Era stato attivato anche l'elicottero Pegaso 3.