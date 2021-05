"In Toscana apriamo le prenotazioni dei vaccini ai quarantenni"

Lo ha dichiarato il governatore Giani. La data prevista è il 17 Maggio. Anche la Toscana reclama le dosi di AstraZeneca inutilizzate da altre regioni

FIRENZE — La prossima settimana la Toscana aprirà le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid anche ai quarantenni, come sollecitato dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.

"La data la decideremo in una riunione tecnica ma penso proprio che, da lunedì 17 Maggio, apriremo ai primi 2 anni, quindi a coloro che hanno 48 e 49 anni" ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani.

Nel pomeriggio di oggi apriranno le agende per chi compie quest'anno 50 e 51 anni.

Il governatore Giani ha inoltre dichiarato che la Toscana ha chiesto formalmente di essere inserita fra le regioni come il Veneto e la Lombardia che si sono rese disponibili a ricevere le dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca rimaste inutilizzate in alcune regioni del sud, come la Sicilia.

"Quando noi in Toscana apriamo il portale, se mettiamo AstraZeneca come vaccino i cittadini sono molto maturi e lo accettano - ha detto Giani - Sento invece i presidenti di altre Regioni lamentarsi perchè la loro popolazione vuole Pfizer o nulla. Allopra io dico: non teniamo i vaccini di AstraZeneca in frigorifero, dateceli perchè da noi c'è la fila".