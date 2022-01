Ventenne precipita dalla scala antincendio di una scuola

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. Si è introdotto nell'area dell'istituto di notte, con un amico

BAGNO A RIPOLI — Un giovane di vent'anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi per una brutta caduta avvenuta nella notte fra venerdì e sabato: il ragazzo sarebbe precipitato da una tettoia situata lungo la scala antincendio esterna dell'Isis Gobetti Volta.

La notizia è riportata sul quotidiano La Nazione. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe scavalcato il cancello dell'istituto scolastico insieme a un amico al solo scopo di fare una bravata e senza alcuna intenzione di rubare qualcosa o commettere danni. Una volta salito sulla scala anticendio, a un certo punto è precipitato giù. L'altro giovane ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che poi hanno trasferito il ferito in ospedale.

In corso le indagini dei carabinieri per mettere a fuoco la dinamica e le cause del drammatico incidente. Mentre salivano sulla scala, i due giovani avrebbero girato anche un breve video.