​Incursione no vax al supermercato

Un gruppo di persone ha preteso di entrare senza mascherina, alcuni clienti hanno assistito alla scena, poi sono intervenuti i carabinieri

BIBBIENA — Una vera e propria incursione, a quanto pare di no vax, è avvenuta ieri in un supermercato di Bibbiena Stazione. Ad assistere alla scena erano presenti alcuni clienti del supermercato e la notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine.

Il gruppetto, composto da circa 10-15 persone, avrebbe preteso di entrare a fare la spesa senza mascherina, nonostante i richiami dei dipendenti e dei clienti.

Il gruppo si sarebbe fatto largo senza curarsi dei richiami e reagendo con delle offese . Neppure il direttore, immediatamente intervenuto, sarebbe riuscito a bloccare queste persone.

Sono stati allertati anche i carabinieri ma i militari sono arrivati dopo che il gruppetto aveva già lasciato il negozio. Sono in corso le indagini per individuarli, intanto dalla compagnia di Bibbiena hanno spiegato che verranno analizzati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. In azione pure la polizia municipale casentinese.