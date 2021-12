In Italia 24.259 nuovi casi di Covid, 97 vittime

I nuovi positivi sono stati individuati su un numero più basso di tamponi rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri in ospedale ma non i decessi

ROMA — Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.064 ma i tamponi processati oggi sono scesi 566mila contro i quasi 700mila del giorno prima. Il tasso di positività resta stabile al 4,2% (ieri era al 4%).

Peggiora la situazione negli ospedali: i ricoverati per Covid nei reparti ordinari sono saliti a 7.726, 150 in più, mentre quelli in terapia intensiva sono 966, 13 in più. Sono invece 97 le vittime in un giorno, ieri erano state 123. L'associazione degli anestesisti e rianimatori ha sottolineato che nelle prossime 2-3 settimane i malati gravi in rianimazione possano aumentare del 70%, arrivando a 1.700. Di qui la proposta al governo di adottare misure di contenimento drastiche per frenare l'epidemia, come il confinamento per non vaccinati.

La regione che ha registrato il maggiore incremento di positivi è la Lombardia (5.397 a fronte di più di 132mila test), seguita da Veneto (3.442), , Emilia Romagna (2.500) e Lazio (2.404), Campania (2.006).

