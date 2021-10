In Italia 33 morti per Covid e 2.968 nuovi casi

I pazienti in terapia intensiva sono 431 mentre nei reparti ordinari sono quasi 3mila. Gli attualmente positivi al coronavirus sono più di 90mila

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid 33 persone (ieri 25). Le vittime della pandemia in Italia sono adesso 131.031.

I nuovi casi di positività al coronavirus sono 2.968 (ieri 3.312). I contagiati da Febbraio 2020 sono 4.682.034.

Gli attualmente positivi sono 92.967, cioè 218 meno di ieri. I dimessi e i guariti sono 4.458.036, cioè 2.716 più di ieri.

I 2.968 casi sono emersi dall'analisi di 285.960 tamponi, tra molecolari e antigenici (ieri 355.896). Il tasso di positività è 1% (ieri 0,9%).

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 2.991, cioè 66 meno di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 431, cioè 1 meno di ieri.

Le regioni con più casi sono Sicilia (402 su 11.385 tamponi), Lombardia (328 su 56.407) e Campania (324 su 16.932).

