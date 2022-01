Appennino coperto di neve e autostrada in bianco

«Io vengo a Sanremo, poi tu dopo non lavorerai più»: la scenetta tra Zalone e Amadeus che annuncia la presenza del comico al festival

Il presidente della Regione Toscana ha attraversato il passo della Colla per raggiungere Marradi trovando le strade imbiancate dalla neve

BORGO SAN LORENZO — Spalaneve in azione nel Mugello e nel Chianti con i mezzi anti neve che sono stati attivati anche lungo i tratti autostradali tra Valdarno, provincia di Firenze e Prato verso Bologna. Autostrade per l'Italia ha segnalato tratti innevati tra Monte san Savino e Firenze Sud.

Appennino coperto di neve questa mattina, i mezzi spalaneve sono entrati in azione per liberare le strade mentre il Mugello ha annunciato la proroga dello stato di allerta fino a domani 10 Gennaio.

La neve è caduta anche nell'Aretino e nel Chianti con i volontari all'opera sulle colline di San Donato.

Nel Comune di Arezzo i mezzi spazzaneve sono entrati in funzione all'alba, grande lavoro fin dalla mattina anche per la polizia municipale. La neve ha limitato la percorribilità di alcune strade: chiusi lo Scopetone e l'accesso alla panoramica dell'Alpe di Poti, ad eccezione del passaggio per i residenti.

A percorrere le strade innevate del Mugello è stato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che si è fermato sul Passo della Colla per un selfie durante il viaggio a Marradi per il Consiglio comunale sulla chiusura della Ortofrutticola del Mugello, lo stabilimento che lavora i marroni, prodotto tipico della zona.