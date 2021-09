Boschi in fumo a Pomarance e Castel del Piano

Le temperature elevate hanno agevolato l'avvio dei roghi. In azione elicotteri della Regione e numerose squadre di volontari

TOSCANA — Il ritorno di temperature calde e di condizioni meteo di bassa umidità ha favorito lo sviluppo di ben 10 incendi boschivi sul territorio regionale. Due di particolare importanza si sono sviluppati nel pomeriggio: il primo ha interessato un bosco di castagni e olivete in località Marrona, a Castel del Piano in provincia di Grosseto, il secondo è divampato in prossimità di Pomarance, nel pisano, in un vasto appezzamento di incolti e zone boscate.

La sala operativa della Regione ha inviato due elicotteri su entrambi gli incendi. A terra squadre di volontari Aib e operai forestali hanno lavorato fino al calar della notte per spengere le fiamme, in zone impervie e di difficile accesso, coordinate dei direttori delle operazioni.

Altre squadre sono state inviate sul posto nel tardo pomeriggio come rinforzo.