Dal 15 Giugno vaccini anche nei luoghi di lavoro

Morti Covid: dove mettere il miliardo di euro in pensioni che l'Inps risparmia ogni anno

Lo ha annunciato la Regione Toscana dopo un incontro con le associazioni di categoria e i sindacati. Ma servono dosi di siero anti-Covid a sufficienza

FIRENZE — A partire dalla seconda metà di Giugno, i vaccini anti-Covid potranno essere somministrati anche nei luoghi di lavoro, secondo le linee guida emanate dall'ente il 10 Maggio scorso e a condizione che vengano consegnate alla Regione Toscana dosi di siero a sufficienza.

L'annuncio della Regione è arrivato al termine di una riunione fra gli assessori alla sanità e all'economia Bezzini e Marras, le associazioni di categorie e i sindacati.

“Stiamo definendo i protocolli necessari per avviare la vaccinazione anche nei luoghi di lavoro, fermo restando che l’adesione alla campagna vaccinale da parte delle aziende e dei relativi lavoratori è volontaria e che il modello organizzativo è condizionato dalla reale disponibilità di vaccini e dalle categorie che dobbiamo vaccinare in via prioritaria - commenta il presidente Giani - Se avremo i vaccini che servono, potremo arrivare fino a 55mila somministrazioni al giorno e vaccinare, entro la fine di settembre, 3 milioni di toscani. Auspico a breve il coinvolgimento delle farmacie tra i vaccinatori della rete, che abbiamo progressivamente potenziato anche grazie alla strettissima collaborazione con i medici di medicina generale”.

La responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimarranno in capo al servizio sanitario regionale tramite l’Asl di riferimento delle aziende. Un ruolo fondamentale lo avranno i medici aziendali, che potranno avvalersi anche di altro personale medico e infermieristico, e i datori di lavoro che dovranno redigere un piano vaccinale, da trasmettere alla Asl, e individuare i locali per la somministrazione, anche in collaborazione con altre aziende.

Le vaccinazioni in azienda non sostituiranno quelle nei centri vaccinali e negli ambulatori medici ma saranno un canale aggiuntivo.

"Invito, pertanto, le aziende a farsi fin da ora avanti e le più piccole magari ad associarsi, valutando nel caso se appoggiarsi al servizio sanitario pubblico - ha dichiarato l'assessore Marras - Offriremo in questi giorni il supporto necessario all'organizzazione".