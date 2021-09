Dal 4 Ottobre terza dose di vaccino per over80 e rsa

Novità per la quarantena nelle scuole, in dirittura di arrivo il modello 'aeroplano', quindi stop all'isolamento di tutta la classe se c'è un positivo

TOSCANA — Da lunedì prossimo, 4 Ottobre, in Toscana partirà la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nelle residenze sanitarie assistite e agli anziani che hanno più di 80 anni, a condizione che la seconda dose sia stata inoculata più di 6 mesi fa.

Per ottenere la terza dose, gli over80 potranno rivolgersi ai centri vaccinali, alle farmacie e ai medici di medicina generale. Successivamente partirà la vaccinazione con la terza dose per il personale socio-sanitario ma limitatamente a chi ha più di 60 anni o a chi è in particolari condizioni di fragilità per malattia.

Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini alla in commissione sanità del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contagiati nelle scuole e la quarantena dei loro contatti, la Regione è in attesa degli indirizzi del Ministero ma l'ipotesi più accreditata è quella di abbandonare, almeno per le scuole medie e per le superiori, la quarantena per tutta la classe qualora uno degli studenti risulti positivo al Covid, adottando al suo posto il cosidetto 'modello aeroplano', cioè l’isolamento solo per i compagni di banco che siedono accanto all'infettato oppure davanti e dietro.

Da una decina di giorni è partita la somministrazione della terza dose alle persone immunidepresse ovvero che, per particolari patologie, hanno avuto una risposta immunitaria al vaccino inferiore alle aspettative. La vaccinazione viene fatta tramite chiamata diretta delle aziende sanitarie e degli ospedali. Al momento le persone coinvolte in Toscana sono circa 9.000.

Il trend delle vaccinazioni è ormai in diminuzione sul territorio regionale: nella scorsa settimana si è lavorato soprattutto sui richiami, mentre le prime somministrazioni sono state solo qualche migliaio. Tuttavia, ha precisato Bezzini, la campagna vaccinale continua nei punti tenuti aperti dalle Asl, dai medici di famiglia, in farmacia e nei camper che stanno girando per i paesi della Toscana. L'obiettivo di somministrare almeno la prima dose all'80% dei residenti entro il 30 Settembre è stato centrato.