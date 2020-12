Contributi per bar e ristoranti, niente click day

Joe Biden si vaccina in diretta tv: a lui la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech

Saranno riconosciuti 2.500 euro a chi ha visto il fatturato ridursi di almeno il 40 per cento da Gennaio a Novembre. Il bando partirà dopo l'Epifania

FIRENZE — Nessuna corsa, nessun click day per presentare le domande del bando regionale per i ristori destinati a bar, ristoranti ma anche a locali da ballo, catering e pasticcerie, colpiti dalla crisi dovuta alle chiusure imposte per arginare il contagio da Covid.

I 20 milioni di euro, 2.500 a testa per chi ha avuto un calo almeno del 40% del fatturato da Gennaio 2020 a Novembre, saranno erogati attraverso una graduatoria dove le domande saranno classificate secondo il criterio di diminuzione delle entrate. Il bando partirà rapidamente dopo l'epifania e resterà aperto per 15 giorni.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al commercio e all’economia Leonardo Marras lo hanno chiarito in conferenza stampa ed appena prima di entrare in giunta, dove oggi sarà discussa ed approvata la delibera di variazione al bilancio che accerta e impegna l’entrata da 19 milioni e 400 mila euro messi a disposizione negli ultimi giorni dal Governo per i ristori, propedeutica al bando della Regione che uscirà subito dopo l’Epifania.

Le risorse a disposizione consentiranno di distribuire gli aiuti a circa 7800 imprese.

“I bandi a sportello sono sicuramente strumenti utili per distribuire risorse in tempi velocissimi ad una platea individuata con criteri oggettivi – spiega l’assessore Marras - Il “click day”però, in assenza di risorse sufficienti, diventa una sorta di ghigliottina iniqua”.

“Per questo – annuncia - abbiamo accolto la proposta di Confesercenti e Confcommercio Toscana che hanno chiesto invece che venisse creata una graduatoria. Abbiamo quindi deciso di distribuire i 2500 euro destinati ad ogni impresa partendo da chi, in percentuale, ha visto maggiormente ridursi i propri fatturati. In questo evitiamo la mannaia e trasformiamo il bando in un provvedimento davvero solidale”.