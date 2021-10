Maltempo a Palermo, a Mondello le auto galleggiano nelle strade invase dall'acqua Maltempo a Palermo, a Mondello le auto galleggiano nelle strade invase dall'acqua

Lavoro giovedì 14 ottobre 2021 ore 07:00

Giga cucine, i 40 licenziamenti sospesi per un mese

La notizia arriva in tarda serata dopo l'incontro in Regione per cercare di salvare i posti di lavoro. L'azienda è stata messa in liquidazione