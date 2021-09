Patto per il lavoro, 54 milioni per la Toscana

Nella sede della Regione la firma del protocollo tra il presidente Giani e il ministro del lavoro Orlando, insieme a loro l'assessora Nardini

FIRENZE — Un patto per il lavoro in Toscana da 54 milioni di euro per politiche attive che abbiano al centro giovani, donne, categorie più vulnerabili e lavoratori delle aree di crisi.

La firma sul protocollo è avvenuta in Regione Toscana tra il presidente Eugenio Giani e il ministro del lavoro Andrea Orlando, insieme a loro anche l'assessore regionale a lavoro e formazione Alessandra Nardini che ha seguito l'evoluzione dell'accordo fino alla firma odierna.

La Toscana è la regione che ha avuto la fetta più importante delle risorse a disposizione, 54 milioni su 323, risorse che si erano accumulate nel tempo come residui della cassa integrazione in deroga.

Il piano e le misure da prendere saranno sempre oggetto di concertazione con le parti sociali grazie al confronto con la commissione regionale tripartita.