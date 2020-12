Sono due infermiere le prime vaccinate in Toscana

Con l'arrivo delle 620 dosi sono iniziate le vaccinazioni. Le prime a ricevere il vaccino sono state due infermiere dell'ospedale di Careggi

FIRENZE — Due infermiere di Careggi sono le prime vaccinate in Toscana contro il Coronavirus, Simona Bausi ed Elena Berti. Hanno ricevuto il vaccino Pfizer Biontech arrivato nelle ultime ore dal Belgio per il Vaccine Day europeo.

Simona, 50 anni, è stata in prima linea contro il Covid nei reparti di Careggi "Vaccinarsi mi sembra la cosa da fare in questo momento - ha detto ai giornalisti - c'è ansia ma soprattutto speranza. Per i sanitari vaccinarsi dovrebbe essere obbligatorio per non rischiare di diventare vettori di infezione".

Alle 8 l'arrivo alla farmacia di Careggi delle 620 dosi tra le 9.750 destinate in Italia. Alle 8 e 30 sono iniziate le operazioni per dare via alle vaccinazioni di medici infermieri ed operatori sociosanitari.

Altre dosi sono state preparate ed affidate a 12 mezzi speciali diretti nelle località scelte per dare il via alla campagna di vaccinazione in tutta la Toscana.