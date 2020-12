Toscana in giallo aspettando la zona rossa

Scontro tv tra Scanzi e Cacciari: «Il governo può cadere per colpa di Renzi», «Ma no, il governo cade se non ha idee»

Entrate in vigore le nuove regole che dureranno fino al 23 Dicembre. Riaprono i negozi che erano chiusi. Quattro giorni e poi il 24 si torna rossi

FIRENZE — La Toscana dopo due settimane passate in zona arancione si sveglia in zona gialla, quella a minor rischio per l'epidemia di Covid. Ma questa "libertà" durerà appena quattro giorni perché già dal 24 si tornerà in zona rossa, e quindi con regole più stringenti.

Ma, a parte questo, da oggi al 23 Dicembre compreso restaranno valide le regole della zona gialla, con i negozi aperti, parrucchieri e centri estetici, bar e ristoranti che tornano ad accogliere e servire i clienti ai tavoli dalle 5 alle 18.

Le altre attività commerciali possono restare aperte fino alle 21, all'interno dei centri commerciali i negozi nel weekend restano chiusi nei festivi e prefestivi.

Concludendo, non ci resta quindi che attendere poi lo slalom tra i giorni arancioni e rossi di queste feste Covid, indossando la mascherina, rispettando le distanze di sicurezza e memorizzando le nuove regole.

Eccone, qui sotto, una sintesi delle regole da seguire fino al 23 Dicembre.

- Spostamenti tra regioni consentire fino al 21 Dicembre

- Coprifuoco alle 22 fino alle 5 del mattino

- Negozi aperti fino alle 21

- Aperti parrucchieri, barbieri e centri estetici

-Centri commerciali chiusi nei fine settimana

- Bar, ristoranti e pubblici esercizi aperti fino alle 18, aperti con asporto fino alle 22 e servizio a domicilio

- Centri sportivi aperti tranne le piscine