Il treno regionale lo investe, impatto mortale

L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 fra la stazione del capoluogo e quella di Montepescali. Treni fermi per 2 ore

GROSSETO — Tragico investimento questa mattina poco prima delle 7. Per cause in corso di accertamento, una persona è stata investita da un treno regionale nel tratto di binari fra le stazioni di Grosseto e Montepescali e non è sopravvissuta all'impatto.

La vittima non è stata ancora identificata.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per circa 2 ore per consentire la rimozione del corpo senza vita e i rilievi della polizia ferroviaria; poi, intorno alle 9, è ripresa solo un solo binario e intorno alle 10.30 la situazione è tornata alla normalità. Per tutto il tempo è stato in funzione un servizio di autobus sostitutivi.

Numerosi convogli hanno accumulati ritardi fino a un'ora e mezza e alcune corse sono state cancellate.

Notizia in aggiornamento