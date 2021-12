Il contagio sale, 26.109 nuovi positivi in Italia

Quirinale, Mattarella ai diplomatici: «Oggi per me è anche l'occasione di un commiato»

I nuovi casi sono stati individuati su oltre 700mila tamponi. Lieve calo delle vittime, oggi sono 123 ma i ricoverati in intensiva sono 47 in più

ROMA — Cresce il ritmo del contagio e oggi sono 26.109 i nuovi contagiati dal Covid inseriti nel bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.195. Sono stati individuati a fronte di 718mila tamponi, quasi 90mila in più, e il tasso di positività resta stabile al 3.6%.

Le vittime sono 123, quindi in lieve calo rispetto alle 129 di ieri ma si aggrava la situazione negli ospedali, con 47 pazienti Covid in più ricoverati in terapia intensiva nel saldo fra entrate e uscite, per un totale di 917 malati. Nei reparti ordinari invece i ricoverati sono 7.338, 29 in più. In pratica, i posti letto Covid sono aumentati dell'11,2% nelle rianimazioni e del 17,9% nei reparti ordinari.

Sono 317.930 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 12.277 in più rispetto a ieri. 29 in più rispetto a ieri.

Era dal 13 Marzo scorso che l'Italia non registrava un incremento così alto di nuovi casi. Le percentuali di ricovero rispetto ai casi di contagio però stanno diminuendo (dal 3,4 al 2,4% nei reparti ordinari e dallo 0,4 allo 0,3 nelle intensive), un dato molto positivo che dimostra che la terza dose di vaccino funziona.

