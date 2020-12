In Italia 13.270 casi, i morti scendono a 528

Continua il progressivo calo dei decessi per Covid ma la diminuzione dei nuovi positivi dipende dal drastico calo di tamponi, 50mila in meno

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono 13.270 i nuovi casi di Covid registrati in Italia a fronte di 111.217 tamponi effettuati, ben 50mila in meno rispetto a ieri. In calo anche le vittime, scese a 528 dalle 564 di ieri per un totale di di 60.606 deceduti dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività rispetto ai test effettuati risale al 12.3%.

Nel bollettino nazionale di oggi è stato registrato anche un incremento dei ricoverati nei letti Covid ordinari in ospedale, 133 in più per un totale di 30.524 degenti. Continuano invece a diminuire i malati di Covid in terapia intensiva: oggi sono 72 in meno per un totale di 3.382 persone.

Il totale dei contagiati dal Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia diventa 1.742.557 persone.

Per quanto riguarda le regioni, il maggior incremento di nuovi positivi è stato registrato dal Veneto con 2.550 nuovi casi a fronte di 9.263 tamponi.

Seguono l'Emilia Romagna con 1.891 casi e 9.865 tamponi, la Lombardia (1.562 casi con 16.757 tamponi), il Lazio (1.372 casi con 15.916 tamponi), la Campania (1.060 casi con 12.330 tamponi), la Puglia (1.001 casi con 3.821 tamponi), la Sicilia (918 casi con 8.386 tamponi), la Toscana (593 casi con 7.812 tamponi).