Operaio caduto nella tramoggia, disposta l'autopsia

La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo sulla morte dell'operaio che ieri è deceduto in un'azienda che lavora calcestruzzo

AREZZO — Si chiamava Francesco Brenda e aveva 51 anni l'operaio che ieri ha perso la vita in un terribile incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di lavorazione del calcestruzzo in località La Nave, a Bibbiena.

Brenda era un operaio esperto e apprezzato e la procura sta indagando per ricostruire le cause della sua caduta mortale in una tramoggia che frantuma gli inerti. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dalla vittima e il reato ipotizzato nel fascicolo di indagine sarebbe, al momento, omicidio colposo.

Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compreso un improvviso malore che potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio all'operaio, facendolo precipitare oltre il parapetto del macchinario, alto un'ottantina di centimetri. Oppure un piede messo in fallo, una scivolata accidentale.

Il frantumatoio è stato posto sotto sequestro e sarà esaminato per accertare se stasse funzionando in condizioni di sicurezza.

La morte di Brenda ha suscitato sconcerto e dolore in tutto il Casentino.