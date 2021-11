Irrompe l'influenza, i più colpiti sono i bimbi piccoli

Sono 207mila gli italiani che, nella prima settimana di Novembre, si sono ammalati, con un'incidenza di casi doppia rispetto al 2020

ROMA — Improvvisa impennata di casi di influenza in Italia: nella prima settimana di Novembre le persone contagiate sono state 207mila a livello nazionale. I più colpiti sono i bambini da zero a 4 anni, come spiega l'Istituto superiore di sanità nel nuovo rapporto Influnet, redatto in base ai dati trasmessi al Ministero della salute da quasi tutte le Regioni italiane, Toscana compresa.

Dal primo al 7 Novembre, in Italia, l'incidenza media del contagio da sindromi simil-influenzali è stata di 3,5 nuovi casi ogni 1.000 assistiti dai medici di famiglia. Un anno fa questo dato, nella stessa settimana, si era fermato all'1,5, meno della metà.

In Toscana, sempre dal primo al 7 Novembre, l'incidenza media di casi di influenza ogni 1.000 assistiti è stata al di sotto della media nazionale, 2,49, ma questo dato sale a 14 nei bambini piccoli, con meno di 4 anni.

Le autorità sanitarie sono in allerta anche per l'aumento dei neonati e dei bambini colpiti dal virus respiratorio sinciziale, particolarmente nel nord Italia. Due giorni fa, un bambino di 3 anni è deceduto per gravi problemi respiratori all'ospedale delle Scotte di Siena: le cause sono ancora in corso di accertamento ma fra le ipotesi c'è anche un'infezione da virus sinciziale.

Ma cosa ha causato l'accelerazione dell'influenza stagionale? Sicuramente gioca un ruolo rilevante l'allentamento delle misure di prevenzione del contagio da Covid, come la mascherine e il distanziamento, praticate, l'anno scorso, in modo molto più diffuso e attento di quest'anno.

La Regione Toscana ha acquistato un milione di dosi di vaccini anti-influenza quest'anno, con un investimento di 11 milioni di euro.