Ladri seriali di marmitte nelle aziende di raccolta rifiuti

Due colpi in pochi giorni ai veicoli di Geofor a Pisa e di Sistema Ambiente a Lucca. Trafugate le marmitte catalitiche. Disagi nella raccolta rifiuti

LUCCA — Nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti hanno rubato 30 marmitte catalitiche ai mezzi di raccolta rifiuti di Geofor, nella sede di Pisa.

Nella notte scorsa un altro raid simile è avvenuto al parco mezzi di Sistema Ambiente a Lucca. Anche in questo caso sono state rubate le marmitte catalitiche dei furgoncini dell’azienda, utilizzati per la raccolta porta a porta e per lo spazzamento meccanizzato programmato. Sistema Ambiente ha fatto sapere che i servizi di raccolta e di spazzamento potrebbero subire differimenti d’orario.

Geofor, che aveva ipotizzato un danno da decine di migliaia di euro, aveva spiegato che erano stati subito contattati i fornitori per reperire i pezzi di ricambio. Per raccogliere i rifiuti l'azienda pisana aveva contattato le altre aziende di RetiAmbiente per trovare mezzi di scorta con caratteristiche simili.

Due colpi in pochi giorni con la stessa modalità e con lo stesso obiettivo: le marmitte catalitiche. In Toscana ci sono ladri interessati a questo tipo di prodotto e cercano di accumularne una grossa quantità, per quale motivo è ancora ignoto. Gli inquirenti sono al lavoro.